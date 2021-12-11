Биатлонистка Ульяна Нигматуллина примет участие в эстафетной гонке Кубка мира в Австрии

11 декабря уроженка Удмуртии примет участие в эстафетной гонке. Фото vk.com

Ульяна Нигматуллина принимает участие в третьем этапе Кубка мира по биатлону в Австрии. В пятницу, 10 декабря, уроженка Удмуртии бежала в спринтерской гонке, где с результатом +1:56.7 и двумя промахами заняла 30 место. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Лучший результат среди российских спортсменок в прошедших стартах - 19 место – у Ирины Казакевич, у которой один промах и +1:40.8. Первое место в гонке у Ханны Соло из Белоруссии с результатом 20:44.4 и без единого промаха.

В общем зачете Кубка мира Ульяна Нигматуллина занимает 15 место, и сегодня она примет участие в эстафетной гонке, которая стартует в 17:15 по удмуртскому времени. Кроме Ульяны женскую сборную России представят Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Кристина Резцова.

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