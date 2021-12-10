Переходившего дорогу четырехлетнего мальчика сбили в Ижевске

Ребенок переходил дорогу по линии тротуара в сопровождении матери. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 9 декабря, около 18:00, напротив дома №13 по улице Кунгурцева в Ижевске сбили четырехлетнего мальчика, который переходил дорогу по линии тротуара в сопровождении матери. Как сообщает 1-отдел УГИБДД по Удмуртии, 61-летний водитель «Киа Рио» не уступил им дорогу при повороте налево, заезжая во двор.

«В результате ДТП ребенок получил травмы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

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