ДТП на набережной Белобородова произошло в Ижевске

Машина вылетела на обочину. Фото: скриншот с видео очевидца

Сегодня днем, 12 декабря 2021 года, очевидец сообщил «Комсомольской правде»-Ижевск о ДТП на набережной И.Ф. Белобородова.

На видео можно заметить, как четыре машины остановилось за знаком аварийной остановки, одна улетела в снег на обочине.

О причинах происшествия и пострадавших пока не сообщается.

Примерное место ДТП 12 декабря 2021 года Фото: Яндекс. Карты

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