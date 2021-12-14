Мужчину в спортивных штанах и серой куртке разыскивают в Ижевске

Он вышел из дома на улице Коммунаров в неизвестном направлении. Фото: ПСО «Регион 18»

В столице Удмуртии разыскивают 34-летнего Юрия Николаевича Зорина. Он вышел из дома по ул. Коммунаров 2 декабря и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

ПРИМЕТЫ: рост 175-180 см, короткие русые волосы. Был одет в темно-синюю шапку с надписью, серую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки с оранжевыми вставками.

Также, сообщается, что он мог передвигаться на легковом сине-зеленом автомобиле ВАЗ 21140.

Всех, кто знает об его местоположении, просят позвонить по номеру на «горячую линию» поисково-спасательного отряда: 8 951-195-29-71, либо же обратиться в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

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