Жителю Ижевска грозит до 7 лет лишения свободы за вымогательство денег у родной бабушки

Данное преступление является тяжким. Фото: архив КП

В Ижевске по подозрению в вымогательстве денежных средств у родной бабушки задержан живущий с ней 37-летний внук. Как сообщает пресс-служба УМВД России по столице Удмуртии, мужчина с применением насилия требовал у 83-летней пенсионерки 5 тысяч рублей.

«Установлено, что задержанный злоупотребляет алкоголем. Денежные средства у бабушки требовал для покупки алкоголя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное преступление является тяжким. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, участковый поставил его на профилактический учет.

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