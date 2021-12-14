Ижевское предприятие «Авангард» активно включилось в нацпроект «Производительность труда»

Фото: РЦК Удмуртии

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев побывал на ижевском предприятии «Авангард», которое вошло в национальный проект «Производительность труда».

Напомним, что нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на увеличение темпов роста производительности на предприятиях не менее чем на 5% в год.

Фото: РЦК Удмуртии

«Авангард» присоединился к нацпроекту полгода назад. Первые три месяца предприятие, которое изготавливает оборудование для стадионов России, совместно с кураторами из Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, по сути, оценивали все «узкие места» и «болевые точки» цеха сборки готовых кресел для трибун болельщиков.

«В ходе аудита мы выявили 68 проблемных моментов, на решение которых мы и направили свои усилия», – рассказала заместитель генерального директора, руководитель РЦК Татьяна Медведева. – «Например, раньше в течение смены собирали 200 кресел для стадиона, то сейчас количество кресел, напротив, выросло до 300. Это хороший результат».

Фото: РЦК Удмуртии

Каждый из 68 моментов был отработан, в результате удалось сделать многое:

- рабочие места по принципу бережливого производства приведены к единому стандарту, что положительно сказалось на скорости работы;

- убраны неиспользуемые в настоящее время заготовки и материалы;

- увлеченные нововведениями сотрудники цеха стали вносить свои рационализаторские предложения, которые уже внедряются на производстве;

- снизилось время протекания процесса сборки кресла на 7%:

- объем незавершенного производства на рабочем месте снизился на 50%;

- выработка сборочного участка увеличилась на 30%;

- количество перемещений уменьшилось на 900 метров.

Фото: РЦК Удмуртии

«Безусловно, все запущенные у нас процессы, можно было организовать и самостоятельно. Однако, когда на предприятие приходит компетентная команда профессионалов с отработанными методиками и может за короткий промежуток времени научить, это в разы эффективнее. Кстати, после того, как мы подали заявку на участие в нацпроекте, к нам тут же посыпались предложения различных бизнес-тренеров, которые стали предлагать нам свои услуги за огромные деньги. Проект «Производительность труда» нам предоставляет те же самые услуги бесплатно», – сообщил Сергей Слотин, исполнительный директор ООО «Авангард».

У предприятия впереди еще много работы – в течение двух с половиной лет нужно будет транслировать полученные знания и опыт на другие участки. Все это время рядом будут профессионалы Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, которые и подскажут, и поддержат.

Фото: РЦК Удмуртии

О плюсах проекта рассказал и министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. Он подчеркнул, что на старте проекта в республике предприятия пришлось уговаривать на участие в этой программе. В настоящее время уже половина предприятий присоединились к процессу повышения производительности труда.

«Нацпроект серьезно повышает конкурентоспособность удмуртских предприятий (за счет увеличения производительности труда снижается себестоимость продукции). Второй положительный момент – организация дополнительных рабочих мест, которые занимают высокотехнологичные квалифицированные специалисты. Кроме этого, благодаря проекту за два года в консолидированный бюджет России поступит около 800 миллионов рублей налоговых отчислений. Примерно половина этой суммы будет перечислена в бюджет Удмуртской республики», – пояснил он.

Дополнительные поступления в бюджет – это возможность увеличить расходы региональной казны на выполнение социальных обязательств перед жителями Удмуртии. И все эти важные положительные моменты происходят в рамках реализации только одного национального проекта «Производительность труда».

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