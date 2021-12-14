Взяткодательница по делу экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба получила условный срок

Уголовное дело в отношении экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба все еще рассматривается в Октябрьском районном суде Ижевска. Фото: архив КП

47-летнюю жительницу Белгорода признали виновной в даче взятки генеральному директору ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики», сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

«Как установлено следствием и судом, осужденная, являясь генеральным директором коммерческой организации в г. Белгороде, период с 4 июня по 28 августа 2020 года дала взятку в сумме 4,5 млн. рублей генеральному директору ГУП «ТПО ЖКХ УР»», - говорится в сообщении ведомства.

За взятку на тот момент гендиректор ГУП Иван Ястреб обязался заключить с компанией женщины договор на подготовку проектно-сметной документации на строительство в Удмуртии фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также оказывать «общее покровительство по службе при исполнении заключенных договоров».

Взяткодательницу приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и со штрафом в размере 4,5 млн рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба рассматривается в Октябрьском районном суде Ижевска.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 14 декабря 2021 года: новые автобусы вышли на маршруты и выдача сертификатов переболевших ковидом в РФ по факту наличия антител

Торговец наркотиками задержан в Ижевске