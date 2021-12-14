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Политика14 декабря 2021 10:12

Госсовет Удмуртии согласовал назначение четырех вице-премьеров и министра финансов

Ранее изменения в структуре правительства анонсировал глава региона Александр Бречалов
Дмитрий Коренев
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Главе Удмуртии Александру Бречалову предстоит подписать указы о назначении. Фото: архив КП

Главе Удмуртии Александру Бречалову предстоит подписать указы о назначении. Фото: архив КП

Депутаты Государственного совета Удмуртии в ходе очередной сессии 14 декабря согласовали назначение четырех вице-премьеров и министра финансов. Как сообщает «Ъ-Удмуртия», голосование по предложенным кандидатурам было тайным.

«Так, назначение министром финансов Веры Сухих поддержали 47 депутатов, против — 4. В настоящее время она исполняет обязанности министра», - пишет издание.

За назначение Веры Сухих министром финансов проголосовали 47 депутатов, против — 4. Фото: Сергей Грачев

За назначение Веры Сухих министром финансов проголосовали 47 депутатов, против — 4. Фото: Сергей Грачев

На пост вице-премьера, курирующего работу региональных Минстроя и Миндортранса, согласована кандидатура и.о. руководителя ГУ по госнадзору Евгения Поздеева (за — 47, против — 4). Вице-премьером по финансам и имущественным продажам станет руководитель Центра закупок Удмуртии Роман Ефимов (за проголосовали 40 депутатов, против — 10). Министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова займет пост вице-премьера по соцвопросам и образованию (48 депутатов – за, 3 – против). Министр сельского хозяйства Ольга Абрамова будет совмещать свой пост с должностью вице-премьера по АПК.

Главе Удмуртии Александру Бречалову предстоит подписать указы о назначении.

Напомним, ранее глава республики анонсировал изменения в структуре регионального правительства. Он предложил увеличить число вице-премьеров с 6 до 9, а также создать два новых государственных агентства – по туризму и молодежной политике.

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