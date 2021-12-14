Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 31 ижевчанина. Фото: Амир Закиров

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 14 декабря в республике выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом. 116 человек выздоровели, 16 пациентов скончались. 147 находятся в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Ижевск – 36 549 (+31 по отношению к утру 13 декабря)

Сюмсинский район – 942 (+15)

Воткинск – 4 108 (+6)

Увинский район – 2 698 (+4)

Можга – 3 637 (+4)

Юкаменский район – 609 (+3)

Балезинский район — 1 266 (+2)

Граховский район – 509 (+2)

Алнашский район – 1 036 (+1)

Воткинский район – 1 324 (+1)

Кезский район – 494 (+1)

Можгинский район — 1 084 (+1)

Селтинский район – 747 (+1)

Шарканский район – 1 221 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 973 (+1)

Глазов – 3 351

Сарапул – 2 729

Завьяловский район – 2 744

Игринский район – 2 038

Малопургинский район – 876

Камбарский район – 814

Сарапульский район — 745

Вавожский район — 716

Кизнерский район – 699

Глазовский район — 620

Красногорский район — 620

Каракулинский район – 617

Дебесский район – 524

Ярский район – 492

Киясовский район — 487

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