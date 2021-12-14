Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 31 ижевчанина. Фото: Амир Закиров
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 14 декабря в республике выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом. 116 человек выздоровели, 16 пациентов скончались. 147 находятся в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Ижевск – 36 549 (+31 по отношению к утру 13 декабря)
Сюмсинский район – 942 (+15)
Воткинск – 4 108 (+6)
Увинский район – 2 698 (+4)
Можга – 3 637 (+4)
Юкаменский район – 609 (+3)
Балезинский район — 1 266 (+2)
Граховский район – 509 (+2)
Алнашский район – 1 036 (+1)
Воткинский район – 1 324 (+1)
Кезский район – 494 (+1)
Можгинский район — 1 084 (+1)
Селтинский район – 747 (+1)
Шарканский район – 1 221 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 973 (+1)
Глазов – 3 351
Сарапул – 2 729
Завьяловский район – 2 744
Игринский район – 2 038
Малопургинский район – 876
Камбарский район – 814
Сарапульский район — 745
Вавожский район — 716
Кизнерский район – 699
Глазовский район — 620
Красногорский район — 620
Каракулинский район – 617
Дебесский район – 524
Ярский район – 492
Киясовский район — 487
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