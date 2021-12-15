1,7 тонны контрафактного алкоголя изъяли в сети «наливаек» в Ижевске

Фото: скриншот видео Виктора Лашкарева

В Ижевске прошли рейды по торговым точкам, которые нелегально торгуют алкогольной продукцией. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, в пяти точках сети «Империя разливного» изъяли 1,7 тонны контракта.

«Как правило, на таких и ему подобных объектах продается контрафактный алкоголь: без применения контрольно-кассовой техники, без документов, нелегально», - написал он.

Отмечается, что владельцу сети грозят штрафы в размере до 1 млн рублей.

«Приобретение и употребление алкоголя в заведениях подобного рода влечет угрозу причинения вреда здоровью и жизни», - предупредил граждан глава регионального Минпрома.

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