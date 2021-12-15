11-летний брейкдансер из Ижевска Никита Хайруллин прошел в финал шоу «Новые танцы» на ТНТ

Ранее Никита принял участие в шоу талантов на канале «Пятница» и принес своей команде 50 тысяч рублей. Фото: @malish_lil_king

11-летний брейкдансер из Ижевска Никита Хайруллин стал финалистом шоу «Новые танцы» (16+) на ТНТ. В интервью Никита признался, что во втором батле «немного накосячил».

«Сцена была не скользкая, и я не смог закрутить. И когда была ничья и судьи выбирали, я просто дрожал. И когда меня выбрали я так обрадовался, что у меня даже счастливые слезы потекли», - в итоге перед очередным выступлением Никита проверил сцену, чтобы там лежал линолеум.

Фото: @malish_lil_king

«Я твой фанат, я подписана на тебя в инстаграме. Ты крутой», - сказала одна из членов жюри, комик и продюсер Ирина Мягкова.

«Все что ты сделал здесь в таком возрасте, я не видел ни разу! Просто вау!», - Мигелю тоже понравилось выступление юного танцора. А ведущая Лейсан Утяшева со словами «Ты невероятный» даже решила обнять Никиту.

В итоге в батле с дуэтом Снуприкрю и Полиной Шелякиной победил наш Би-бой Малиш. Теперь он стал еще ближе к заветному призовому фонду в 10 миллионов рублей.

Видео с Никитой можно посмотреть здесь, со 2:32 мин.

Голос на него, за его энергию и непосредственность отдал режиссер и хореограф Владимир Варнава. Решающим же стало голосование Мигеля.

Мама мальчика Вера Хайрулина гордится своим сыном, она поддерживала его всю программу.

«Мам, у меня все идеально! Я рассчитываю на победу! Я хочу выиграть в проекте. Я выложусь на 109,87 процентов!», - сказал Никита.

Фото: @malish_lil_king

На следующей неделе пройдет финал по категориям, а через неделю - суперфинал, в котором определится победитель проекта.

Ранее Никита принял участие в шоу талантов на канале «Пятница» и принес своей команде 50 тысяч рублей.

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