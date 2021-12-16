Власти разрешили присутствовать родителям с QR-кодами на новогодних утренниках в детских садах Ижевска

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Массовые мероприятия в образовательных организациях Ижевска запрещены - новогодние утренники в детских садах и школах пройдут в каждой группе и классе отдельно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Руководители детсадов будут самостоятельно определять количество присутствующих родителей на празднике, исходя их площади зала.

Родители же смогут посетить утренники при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. При себе нужно иметь маски, на входе в здание у них измерят температуру, обработают руки. Они должны соблюдать социальную дистанцию.

«В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, при посещении праздников в образовательных учреждениях родителям необходимо предъявить сведения о законченной вакцинации от коронавируса либо о перенесенном заболевании. Все приглашенные артисты, операторы и фотографы допускаются только при наличии QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до мероприятия», - подчеркивается в сообщении ведомства.

Родителям необходимо сообщить о своем намерении присутствовать на празднике детей заранее.

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