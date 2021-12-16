Последние новости Ижевска на утро 16 декабря: «шлепатель» для Артемия Лебедева, столкновение грузовиков и сокрытие 90 млн рублей от налоговой

Зимний Ижевск. Архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 декабря, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода, пройдет снег и будет -4 градуса.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Новогодние выплаты пенсионерам
Предновогодние выплаты пенсионерам – или так называемую «тринадцатую пенсию» – хотят сделать постоянными. Уже подготовлен проект для правительства России. Сделать это хотят, как сообщает телеканал 360°, из-за высокой инфляции в стране, а также сокращения покупательской способности среди пожилых граждан.
Опасный чай
«Комсомолка» поговорила с экспертами о том, кому чай полезен, а кому его стоит пить с осторожностью. А еще – как выбрать хороший чай и потом не испортить его неумелым завариванием.
«Шлепатель»
Команда из Удмуртии изобрела инструмент, при помощи которого известные личности могут монетизировать хейт в свой адрес. Механическая рука (так называемый «шлепатель») выполняет одну единственную функцию – бьет человека по лицу. Кто его изобрел, читайте в статье.
9 млн рублей скрыто от налоговой
Руководитель одного из предприятий города скрыл от налоговой службы 90 млн рублей и имущество, за счет которых должны были взыскиваться налоги, сборы и страховые взносы. Возбуждено уголовное дело.
Столкновение грузовиков
ДТП произошло в Воткинске. 25-летний водитель грузовика «Isuzu» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовиком «Mercedes Actros» с полуприцепом. Сколько пострадало человек и фото с места аварии, можно посмотреть в новости.
Новые штрафы
В Удмуртии будут штрафовать жителей, чьи автомобили препятствуют уборке снега. Депутаты Госсовета республики приняли решение внести соответствующие поправки в региональный закон.