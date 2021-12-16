Последние новости Ижевска на утро 16 декабря: «шлепатель» для Артемия Лебедева, столкновение грузовиков и сокрытие 90 млн рублей от налоговой

Зимний Ижевск. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 16 декабря, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная погода, пройдет снег и будет -4 градуса.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Новогодние выплаты пенсионерам

Предновогодние выплаты пенсионерам – или так называемую «тринадцатую пенсию» – хотят сделать постоянными. Уже подготовлен проект для правительства России. Сделать это хотят, как сообщает телеканал 360°, из-за высокой инфляции в стране, а также сокращения покупательской способности среди пожилых граждан.

Опасный чай

«Комсомолка» поговорила с экспертами о том, кому чай полезен, а кому его стоит пить с осторожностью. А еще – как выбрать хороший чай и потом не испортить его неумелым завариванием.

«Шлепатель»

Команда из Удмуртии изобрела инструмент, при помощи которого известные личности могут монетизировать хейт в свой адрес. Механическая рука (так называемый «шлепатель») выполняет одну единственную функцию – бьет человека по лицу. Кто его изобрел, читайте в статье.

9 млн рублей скрыто от налоговой

Руководитель одного из предприятий города скрыл от налоговой службы 90 млн рублей и имущество, за счет которых должны были взыскиваться налоги, сборы и страховые взносы. Возбуждено уголовное дело.

Столкновение грузовиков

ДТП произошло в Воткинске. 25-летний водитель грузовика «Isuzu» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовиком «Mercedes Actros» с полуприцепом. Сколько пострадало человек и фото с места аварии, можно посмотреть в новости.

Новые штрафы

В Удмуртии будут штрафовать жителей, чьи автомобили препятствуют уборке снега. Депутаты Госсовета республики приняли решение внести соответствующие поправки в региональный закон.