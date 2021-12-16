За убийство лося осудили жителя Удмуртии

Работники охотничьего угодья не позволили нарушителю вывезти разделанную тушу из леса. Фото: pixabay.com
В Удмуртии осудили 29-летнего жителя Красногорского района, который убил лося в местном лесничестве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что 29-летний житель Красногорского района, находясь в охотничьих угодьях Красногорского лесничества Удмуртской Республики, без разрешительных документов произвел незаконный отстрел лося и разделку его туши при помощи ножа», - говорится в сообщении.
Пытаясь вывезти разделанную тушу из леса, нарушитель наткнулся на работников охотугодья.
Суд оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей. Кроме того, осужденный полностью возместил ущерб в размере 400 тысяч рублей, нанесенный Минприроды Удмуртии
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
105 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки
Последние новости Ижевска на утро 16 декабря: «шлепатель» для Артемия Лебедева, столкновение грузовиков и сокрытие 90 млн рублей от налоговой