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Происшествия16 декабря 2021 5:53

За убийство лося осудили жителя Удмуртии

Он возместил ущерб в полном объеме
Дмитрий Коренев
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Работники охотничьего угодья не позволили нарушителю вывезти разделанную тушу из леса. Фото: pixabay.com

Работники охотничьего угодья не позволили нарушителю вывезти разделанную тушу из леса. Фото: pixabay.com

В Удмуртии осудили 29-летнего жителя Красногорского района, который убил лося в местном лесничестве. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что 29-летний житель Красногорского района, находясь в охотничьих угодьях Красногорского лесничества Удмуртской Республики, без разрешительных документов произвел незаконный отстрел лося и разделку его туши при помощи ножа», - говорится в сообщении.

Пытаясь вывезти разделанную тушу из леса, нарушитель наткнулся на работников охотугодья.

Суд оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей. Кроме того, осужденный полностью возместил ущерб в размере 400 тысяч рублей, нанесенный Минприроды Удмуртии

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