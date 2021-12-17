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Общество17 декабря 2021 3:09

Чиновникам повысят зарплаты: Гордума Ижевска утвердила новые должностные оклады

Увеличение не коснется руководящего состава муниципальной власти
Наталья Зиятдинова
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Власти надеются привлечь на вакантные места специалистов

Власти надеются привлечь на вакантные места специалистов

Фото: Диля Ахмадишина

В четверг, 16 декабря, на заседании городской Думы Ижевска принято решение о повышении размера должностных окладов специалистам, начальникам отделов, заместителям начальников отделов и начальникам секторов, работающих в районных администрациях и в структурных подразделениях муниципалитета.

«Такая мера позволит увеличить ежемесячный доход сотрудников в среднем на 1,5-2 тысяч рублей в месяц. После повышения средний размер заработной платы начальника отдела составит 33 тысяч рублей, его заместителя - 29 тысяч рублей, начальника сектора - 27 тысяч рублей, специалистов – от 19 до 24 тысяч рублей», — сообщается на официальном сайте Ижевска.

Возможно, повышение заработной платы привлечет на вакантные места молодых специалистов. Отметим, что на сегодняшний день свободными остаются 23 муниципальные должности.

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