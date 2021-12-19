Биатлонистка из Удмуртии стала седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

Ульяна Нигматуллина. Фото: wcbiathlon.ru

Ульяна Нигматуллина (Кайшева) из Удмуртии стала седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону. Она пришла за 35 минут 49,9 секунды, совершив один промах. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Я считаю, что в данном состоянии я хорошо выступила. Желание подняться выше было огромное. Когда видела Марте Ройселанн перед собой, у меня были надежды догнать ее, но я не смогла. Я понимаю, что она топ, понимаю, что я могу, но не получилось», - так Ульяна прокомментировала Sports.ru свое выступление.

Золото у спортсменки Эльвиры Оберг из Швеции. Она промахнулась 2 раза, но прибежала первой за 35 минут и 21,7 секунды. Второй стала Жулия Симон из Франции. Бронзу завоевала российская спортсменка Кристина Резцова. Она отстала от победителя на 12,1 секунды.

Отметим, в пасьюте Ульяна заняла 26 место.

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