Погода на неделю в Ижевске: сильный снег и резкое похолодание до -26°

Погода в Ижевске ожидается морозной. Архив КП

С 20 декабря на характер погоды в Удмуртии начнет влиять активный североатлантический циклон. А это – продолжительный и сильный дневной снег, снежные заносы и накат на дорогах, ухудшение видимости. Но уже к середине недели нас ждет резкое похолодание.

По данным сервиса «Погода и климат», первая часть декабря в Ижевске стала теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха зарегистрирована на 1,9°С выше нормы (-10,2°С). При этом выпало 81% от декабрьской нормы осадков. Самая низкая температура воздуха зарегистрирована 7 декабря – -24,5°. Но то ли еще будет!

А теперь расскажем подробнее о погоде в Ижевске на каждый день предстоящей недели (по данным Росгидрометцентра):

В понедельник, 20 декабря, температура воздуха составит днем -3°С, ночью -4°С. Будет идти снег. Днем 21 декабря характер погоды не поменяется – столбик термометра покажет -2°С. Пройдет снег.

В ночь на 22 декабря нас ждет резкое похолодание до -15°С, днем температура поднимется всего на один градус и составит -14°С. Переменная облачность, без осадков.

В четверг, 23 декабря, температура продолжит свое понижение – будет уже -20°С, ночью – аж -26°С. Пройдет снег.

24 декабря – облачная погода, снег и холодно до -21°С.

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