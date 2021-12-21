Местами умеренный снег и гололедица ожидаются в Ижевске 21 декабря

Будьте внимательны на дорогах Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 21 декабря. Рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха днем -3..-5°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

Ночью также продолжится умеренный снег, температура воздуха составит -3..-5°С. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.

Берегите себя! Хорошего вам дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чипирование, изменение ДНК и бесплодие: 15 мифов о вакцинации и коронавирусе, в которые верят жители Ижевска

Пункты вакцинации в Ижевске не будут работать 1 и 7 января