Местами умеренный снег и гололедица ожидаются в Ижевске 21 декабря

Будьте внимательны на дорогах
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 21 декабря. Рассказываем о погоде на день.
Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха днем -3..-5°С. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
Ночью также продолжится умеренный снег, температура воздуха составит -3..-5°С. На дорогах возможна гололедица и снежные накаты.
Берегите себя! Хорошего вам дня!
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