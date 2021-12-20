Пункты вакцинации в Ижевске не будут работать 1 и 7 января

31 декабря, 2, 4, 6, 8, 9 января прививку можно будет поставить с 10:00 до 16:00. Фото: Ильяс Бекмансуров

Опубликован график работы пунктов вакцинации против коронавируса в Ижевске в новогодние праздники. Как сообщает пресс-служба министерства, оба пункта - в Центре общественного здоровья (пл. им. 50-летия Октября, 21) и в Консультативно-диагностическом центре (ул. Свободы, 228) – будут работать все выходные, кроме 1 и 7 января.

3 и 5 января прививку можно будет поставить с 08:00 до 19:00. 31 декабря, 2, 4, 6, 8, 9 января – с 10:00 до 16:00.

Кабинеты вакцинации в поликлиниках будут работать по графику медучреждений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

12-летний мальчик трижды ударил ножом врача городской больницы в Ижевске

Четырех щенков немецкой овчарки получили учреждения УФСИН Удмуртии