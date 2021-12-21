В Госсовете Удмуртии станет больше депутатов-одномандатников

были внесены изменения в порядок формирования республиканского парламента. Фото: Константин Ившин

Государственный совет Удмуртии сегодня, 21 декабря сразу в двух чтениях одобрил поправки в республиканские законы «О выборах депутатов Государственного Совета УР» и «О Государственном Совете УР». Как сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на председателя постоянной комиссии по государственному строительству Александра Прозорова, были внесены изменения в порядок формирования республиканского парламента.

«Теперь будут избираться 40 депутатов по одномандатным округам и 20 по партийным спискам. По его словам, это позволит повысить эффективность работы депутатов и повысит их персональную ответственность. В нынешнем созыве 30 депутатов-списочников и 30 одномандатников», - пишет издание.

Отмечается, что против изменений выступила фракция КПРФ. В первом чтении законопроект поддержали 45 депутатов, 6 проголосовали против. Во втором чтении «за» были 46 депутатов, «против» – 5.

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