Первый самолет из Новосибирска приземлился в аэропорту Ижевска

Фото: АО «Ижавиа»

Накануне, 20 декабря, в аэропорт столицы Удмуртии прибыл первый рейс из Новосибирска. Как сообщает пресс-служба АО «Ижавиа», борт авиакомпании S7 Airlines привез в Ижевск 46 пассажиров.

«Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Они не только свяжут Ижевск с самым крупным городом Сибири, но и откроют жителям республики доступ к транспортному хабу в восточной части страны и обеспечат удобные стыковки с рейсами в Иркутск, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут», - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2022 года откроются прямые авиарейсы Ижевск – Самара и Ижевск – Краснодар.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 21 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие социальные проекты были признаны лучшими?