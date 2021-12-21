Жительница Удмуртии скончалась от кровопотери после ножевого ранения в руку

По данным следствия, сожители поссорились во время совместной пьянки. Фото: Амир Закиров

В минувшее воскресенье, 19 декабря в Як-Бодьинском районе Удмуртии в собственной квартире было найдено тело 51-летней жительницы со следами насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«В совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), обвиняется ранее судимый 56-летний сожитель погибшей», - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, сожители поссорились во время совместной пьянки. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и пронзил им руку своей возлюбленной. Женщина быстро потеряла большое количество крови и скончалась на месте.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. В скором времени обвиняемому изберут меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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