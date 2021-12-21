Глава Удмуртии о процессе перехода школ на профессиональную охрану: «Нужен активный контроль»

С 1 сентября 2021 года в Удмуртии усилен контроль над безопасностью образовательных организаций. Фото: Лада Иванова

В 2022 году на обеспечение образовательных учреждений Удмуртии профессиональной охраной выделят 1,3 млрд рублей. Выступая сегодня, 21 декабря, с итоговым докладом перед депутатами Госсовета республики, глава региона Александр Бречалов призвал коллег осуществлять контроль над реализацией проекта.

«На прошлой неделе прямая линия. Я видел реакцию жителей по этому вопросу, мы общались с председателем Общественной палаты Ижевска Анастасией Власовой. Очень важно не просто выделить средства, а активно осуществлять контроль за реализацией этого очень сложного проекта. Задача очень непростая. Проблемы в этом вопросе есть», — заявил он.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в Удмуртии усилен контроль над безопасностью образовательных организаций. В ноябре большинство торгов по переходу на систему физической охраны признали несостоявшимися из-за несоответствия предложения спросу на рынке ЧОПов.

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