Плата за вывоз твердых коммунальных отходов вырастет в Удмуртии с 1 июля 2022 года

Без увеличения тарифа регоператор не смог бы исполнить взятые на себя обязательства. Фото: Амир Закиров

С 1 июля 2022 года в Удмуртии на 0,87% увеличится тариф на услугу вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). О соответствующем решении комиссии по тарифному регулированию Минстроя республики сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

«Таким образом, плата граждан за вывоз ТКО для проживающих в МКД изменится с 98,39 руб. до 99,24 руб. (рост – 85 коп.). Для проживающих в индивидуальном жилье изменится с 95,11 руб. до 95,93 руб. (рост – 82 коп.)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за инфляции без увеличения тарифа регоператор не смог бы исполнить взятые на себя обязательства. В 2022 году планируется вывезти около 434 тонн ТКО.

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