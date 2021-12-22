Резкое похолодание ожидается в Ижевске 22 декабря

На территорию Удмуртии начнет поступать арктический воздух. Фото: Амир Закиров

По данным Гидрометцентра Удмуртии, 22 декабря в Ижевске ожидается резкое похолодание. Температура воздуха к вечеру упадет до -20,-22 °С.

«Территория Удмуртии окажется под влиянием холодной тыловой части уходящего циклона, начнет поступать арктический воздух», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 3-8 м/с. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

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Холодный арктический воздух поступит на территорию Удмуртии 22 декабря