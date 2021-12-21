Холодный арктический воздух поступит на территорию Удмуртии 22 декабря

Стоит одеваться теплее. Фото: Диля Ахмадишина

Завтра, 22 декабря, территория Удмуртии окажется под влиянием холодной тыловой части уходящего циклона, на территорию республики начнет поступать арктический воздух. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, уже ближайшей ночью ожидается похолодание.

«Ближайшей ночью и завтра утром температура воздуха составит -10..-15°С, в течение дня температурный фон продолжит понижаться до -20..-25°С», - говорится в сообщении.

23 и 24 декабря в ночные часы столбик термометра опустится до -25..-30°С, днем 23 декабря ожидаются температуры -20..-25°С, днем 24 декабря -16..-21°С.

Существенных осадков в ближайшие дни не предвидится, на дорогах сохранится гололедица.

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