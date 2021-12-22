Вакцина против коронавируса «Спутник М» для подростков 12-17 лет поступит в Удмуртию в середине января

Первые партии вакцин уйдут в регионы уже в начале января. Фото: Сергей Грачев

Кампания по вакцинации против коронавируса подростков 12-17 лет в России начнется в середине января, сразу же поступления вакцины в регионы. В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали, как в республике будет проходить вакцинация данной возрастной группы.

«Вакцинация этой возрастной группы будет исключительно добровольной, для постановки прививки необходимо будет получить согласие одного из родителей или опекунов несовершеннолетнего», - говорится в сообщении регионального министерства.

По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Марины Петренко, первые партии вакцин уйдут в регионы уже в начале января.

«По данным федерального Минздрава, вакцина в гражданский оборот должна поступить в конце декабря, первые партии вакцин уйдут в регионы уже в начале января. Поскольку вакцинация детского населения добровольная, на сегодняшний день мы должны понимать, какой спрос на нее есть. Поэтому сейчас в медицинских, образовательных организациях идет опрос родителей, готовых вакцинировать своих детей. Он проводится устно или письменно, но пока никакие документы и согласия не подписываются, пока мы просто собираем потребность, чтобы заказать то количество вакцины, которое будет необходимо, - отметила заместитель министра. - Все медицинские организации детского звена готовы к приему вакцины: закуплено холодильное оборудование, обучен медицинский персонал, сформированы бригады для вакцинации».

Вакцина «Спутник М» - двухкомпонентная, она идентична вакцине «Спутник V», однако ее доза уменьшена в 5 раз. В первую очередь привиться предложат подросткам из группы риска (имеющим избыточный вес или хронические заболевания).

«В период распространения дельта-штамма мы увидели, что процент заболевших детей увеличился, как и доля детей, которые переносят эту инфекцию в средне-тяжелой и тяжелой форме. Если до этого мы говорили, что дети болеют легко, то в период осенней волны мы увидели утяжеление течения болезни у детского населения. Поэтому с приходом нового штамма «омикрон» мы не знаем, как будут болеть дети.», - рассказала Марина Петренко.

По ее словам, для детей коронавирус опасен не только самим течением болезни, но и постковидными осложнениями, в число которых входят аутоиммунные заболевания, поражения сосудов, миокардит, длительный астенический синдром, а также обострение хронических заболеваний.

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