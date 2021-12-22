Водитель «легковушки» получил травмы после столкновения с «КамАЗом»

ДТП произошло в Увинском районе. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 21 декабря 2021 года, около 08:10 на 43-м километре автодороги «Ижевск – Ува» в Увинском районе Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 58-летний водитель автомобиля «Renault Logan» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «RENAULT LOGAN» получил травмы и был госпитализирован», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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