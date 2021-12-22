Старшую школу РАН могут открыть в Ижевске в здании бывшего завода Бодалева

Историческое здание завода Бодалева. Фото: архив КП

В течение следующих пяти лет Российская академия наук (РАН) может открыть в столице Удмуртии центр подготовки будущих ученых. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор Удмуртского федерального исследовательского центра РАН.Михаил Альес, По его словам, одной из серьезных проблем современной фундаментальной науки республики является отсутствие притока молодых кадров: студенты все реже поступают ь в магистратуру, поскольку после бакалавриата им выгоднее сразу идти на производство.

«Для нас это крайне важно, так как ведущие профессора с мировыми именами становятся старше, и для них нет достойной смены. У нас есть предложение, и мы собираемся его реализовать. Я называл это старшей школой РАН. После консультаций в Москве мы будем создавать проект академических классов. Мы собираемся организовать их в историческом здании завода Бодалева на берегу Ижевского пруда. У нас уже есть инвестор, с которым мы разрабатываем аванпроект. Если все получится, в этом здании мы развернем научно-технологический центр, и здесь же будет располагаться наша площадка для академических лицейских классов», – рассказал Михаил Альес.

Аванпроект планируется подготовить к весне 2022 года. Старшеклассникам предложат посещать разноплановые занятия, которые помогут им определиться с будущим профилем. В дальнейшем, закончив магистратуру, талантливые ребята смогут пополнить ряды ученых РАН.

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