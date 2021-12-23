Ребенка-инвалида в Удмуртии обеспечат бесплатным школьным питанием после вмешательства прокуратуры

В отношении директора школы возбудили административное производство. Фото: Сергей Грачев

Прокуратура Малопургинского района Удмуртии провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида, прикрепленного к школе в селе Пугачево и обучающегося на дому. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка подтвердила, что школа не предоставляет ребенку бесплатное питание.

«С целью восстановления прав ребенка-инвалида прокурором района внесены представления директору школы и в Управление образования Администрации муниципального образования «Малопургинский район», - говорится в сообщении.

В отношении директора школы возбудили производство по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ («Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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