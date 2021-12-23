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Общество23 декабря 2021 8:55

Мороз до -34°C ожидается в Удмуртии ближайшей ночью

Жителей республики призывают принять меры предосторожности
Дмитрий Коренев
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Жителей призывают соблюдать правила эксплуатации отопительных приборов. Фото: архив КП

Жителей призывают соблюдать правила эксплуатации отопительных приборов. Фото: архив КП

В ночь с 23 на 24 декабря местами в Удмуртии ожидается мороз -30...-34°C. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

«Соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов и электропроводки, печей, газового оборудования. Примите меры предосторожности в целях предотвращения переохлаждений и обморожений при нахождении на улице», - говорится в сообщении.

При возникновении экстренных ситуаций или происшествий жителей просят незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112.

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