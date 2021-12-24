Ледовая переправа через Каму открылась в Сарапульском районе Удмуртии

Переправа соединяет Сарапул и поселок Борок. Фото: МЧС по УР
Сегодня, 24 декабря, в Сарапульском районе Удмуртии открылась ледовая переправа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике информирует население об открытии ледовой переправы сообщением п.Борок - г. Сарапул с 7.00 24 декабря 2021 года», - говорится в сообщении.
Грузоподъемность переправы составляет 1,5 тонны.
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