Ледовая переправа через Каму открылась в Сарапульском районе Удмуртии

Переправа соединяет Сарапул и поселок Борок. Фото: МЧС по УР

Сегодня, 24 декабря, в Сарапульском районе Удмуртии открылась ледовая переправа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Отдел безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике информирует население об открытии ледовой переправы сообщением п.Борок - г. Сарапул с 7.00 24 декабря 2021 года», - говорится в сообщении.

Грузоподъемность переправы составляет 1,5 тонны.

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