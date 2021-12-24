Трое мужчин получили травмы в ДТП на улице Пушкинской в Ижевске

В момент ДТП водитель «Рено» был пьян. Фото: vk.com/zlou18

Сегодня, 24 декабря, около 11:00, напротив дома №265 на улице Пушкинской в Ижевске произошло столкновение двух иномарок. По предварительным данным, предоставленным 1-м отделом УГИБДД по Удмуртии, мужчина 1982 года рождения за рулем автомобиля «Renault» при движении со стороны улицы Майской в сторону улицы Кирова вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris», под управлением мужчины 1976 года рождения.

«В результате аварии пассажир автомобиля «Renault» (мужчина 1988 года рождения) и водитель автомобиля «Hyundai Solaris получили травмы, доставлены в медицинское учреждение. Водитель «Renault» получил незначительные травмы, емуоказана разовая медицинская помощь», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в момент ДТП водитель «Рено» был пьян.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, ее причины и обстоятельства устанавливаются.

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