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Происшествия27 декабря 2021 15:33

Упавший в Увинском районе Удмуртии вертолет Ми-2 до сих пор не найден

Двоих членов экипажа ищут 107 человек и 36 единиц техники
Дмитрий Коренев
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Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

По состоянию на 18:30 (МСК) поиски упавшего в Увинском районе Удмуртии вертолета Ми-2 и его экипажа пока не дали результатов. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

«В районе места происшествия развернут штаб поиска и пункт управления руководителя гражданской обороны Удмуртской Республики и председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

Поиски продолжаются. В них также участвуют подразделения поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных Минприроды и Минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы. Привлечено 107 человек и 36 единиц техники, в том числе 7 снегоходов.

Напомним, к поискам также привлечены беспилотники МЧС и спасательный Ми-8 с парашютной десантной группой.