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Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В 14.15 (мск) 27.12.2021 поступило сообщение от пилота о жесткой посадке вертолета в Увинском районе республики. Предварительно на борту 2 человека. Силы и средства МЧС следуют к месту», - говорится в сообщении.

Обновлено: вертолет патрулировал магистральные нефтепроводы. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

«На борту, по предварительным данным, было два человека. Экипаж осуществлял патрулирование магистральных нефтепроводов. На место выехали 3 бригады скорой медицинской помощи, в том числе 1 реанимационная, 1 врачебная и 1 фельдшерская», - рассказал он.

Отмечается, что экипаж сам позвонил в 112.

15:37 (МСК) Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. Отмечается, что перед потерей связи командир вертолета сообщил о нештатной ситуации.

15:53 К месту аварийной посадки вертолета следует наземная группировка МЧС России повышенной проходимости, в том числе 2 снегохода. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из Перми вылетел спасательный Ми-8 с парашютно-десантной группой.

«Кроме того, к поисковым мероприятиям привлечены беспилотные авиационные системы МЧС», - говорится в сообщении.

Всего к спасательной операции привлечены 60 человек и более 20 единиц техники.

16:00 В МЧС Удмуртии сообщили о том, что пилот выходит на связь. Поиски продолжаются.

18:30 Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, вертолет и его экипаж до сих пор не нашли. Информация о якобы найденном вертолете, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности. Поиски продолжаются.

20:05 Появилось видео поисков вертолета. К этому моменту пилоты находятся на открытом воздухе при температуре от -11 до -18 °С более пяти часов.

20:15 Пресс-служба МЧС сообщила, что поиски продолжаются. Привлечены более 150 человек и 40 единиц техники, в том числе снегоходы и беспилотники.

00:10 Экипаж упавшего вертолета найден. Один из членов экипажа погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

28 ДЕКАБРЯ

06:50 По данным Минздрава Удмуртии, выживший пассажир госпитализирован в 1 Республиканскую клиническую больницу. Мужчина в сознании, его состояние стабильно тяжелое.

10:45 В 1-й РКБ рассказали о состоянии выжившего члена экипажа. Мужчина получил сочетанную травму: сложный перелом таза, перелом локтя, общее переохлаждение. Кроме того, у него диагностировали ретроградную амнезию: пациент не помнит обстоятельств происшествия.

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