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Общество28 декабря 2021 11:14

Опубликован график работы общественного транспорта Ижевска в новогодние праздники

С 1 по 9 января для каждого автобуса утверждено свое расписание
Дмитрий Коренев
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Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

31 декабря движение трамвайных и троллейбусных маршрутов в Ижевске будет организовано по расписаниям субботы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«1 января трамваи и троллейбусы поедут по расписаниям воскресенья. В первой половине дня на всех маршрутах интервалы движения будут увеличены. С 2 по 9 января движение трамваев и троллейбусов будут организовано по расписаниям воскресенья», - говорится в сообщении.

Движение городских автобусов 31 декабря организуют по расписанию воскресенья. С 1 по 9 января для каждого автобусного маршрута утверждено свое расписание.

Подробнее – на сайтах «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ».

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