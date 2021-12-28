Опубликован график работы общественного транспорта Ижевска в новогодние праздники

Фото: Дмитрий Селезнев

31 декабря движение трамвайных и троллейбусных маршрутов в Ижевске будет организовано по расписаниям субботы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«1 января трамваи и троллейбусы поедут по расписаниям воскресенья. В первой половине дня на всех маршрутах интервалы движения будут увеличены. С 2 по 9 января движение трамваев и троллейбусов будут организовано по расписаниям воскресенья», - говорится в сообщении.

Движение городских автобусов 31 декабря организуют по расписанию воскресенья. С 1 по 9 января для каждого автобусного маршрута утверждено свое расписание.

Подробнее – на сайтах «ИжГЭТ» и «ИПОПАТ».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Стало известно, почему рухнул патрульный вертолет Ми-2 в Удмуртии

Какие социальные проекты были признаны лучшими?