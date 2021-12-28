Стало известно, почему рухнул патрульный вертолет Ми-2 в Удмуртии

Командир вертолета скончался на месте. Фото: МЧС по УР

По факту крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии, в результате которого погиб человек, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СК России на транспорте.

«Следствием установлено, что 27 декабря 2021 года вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртской Республики в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет МИ-2 с регистрационным опознавательным знаком «RA-15671» потерпел крушение с падением на землю», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет, принадлежащий казанскому авиапредприятию, вылетел с аэродрома Ижевска в 12:00 по московскому времени и начал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи командир судна сообщил о нештатной ситуации.

Вертолет упал недалеко от села Азино в Завьяловском районе республики. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, сообщение о жесткой посадке поступило в 14:15. В поисках принимали участие порядка 300 человек и 80 единиц техники, в том числе спасательный вертолет Ми-8 и беспилотники самолетного типа.

Фото: rosguard.gov.ru/

Фото: rosguard.gov.ru/

Вертолет со значительными повреждениями обнаружили около 23:40. Командир скончался на месте. Пассажира доставили в 1 Республиканскую клиническую больницу, он в сознании, но его состояние стабильно тяжелое.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. После проведения необходимых следственных действий и сопоставления доказательств будет сделан вывод о причинах аварии и о виновности конкретных ответственных лиц.

«Комсомолка» вела текстовую трансляцию, в которой рассказывала о ходе поисков.

Наш журналист выехал в 1 РКБ. Примерно в 10:30 по Москве он выйдет в эфир с видеотрансляцией, в которой расскажет о состоянии выжившего.