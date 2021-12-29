Размер платы за содержание муниципального жилья увеличат в Ижевске с 1 января

Тарифы рекомендованы как базовые, что позволяет ТСЖ и УК увеличить их размер по решению собрания собственников. Фото: Сергей Грачев

С 1 января 2022 года в Ижевске увеличится размер платы за содержание жилья по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Как сообщает пресс-служба городской администрации, повышение было согласовано городской комиссией 27 декабря.

«Рост платы по основным категориям жилищного фонда составит 5-6%. Величина тарифа зависит от степени благоустройства многоквартирного дома, наличия централизованного отопления, водоснабжения, электроснабжения, лифта и др», - говорится в сообщении.

В среднем тариф на содержание жилья вырастет на 1 рубль за квадратный метр. Таким образом, размер платы для домов 1-й категории составит 21,86 р., а для домов шестой категории - 15,67 р. за квадратный метр.

Тарифы рекомендованы как базовые, что позволяет ТСЖ и УК увеличить их размер по решению собрания собственников.

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