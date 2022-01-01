Карта распространения коронавируса на 1 января 2022 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

1 января в Удмуртии выявили 52 случая коронавируса
Фото: Архив КП
На утро 1 января в Удмуртии выявили 52 новых случая коронавируса. Выздоровели 198 человек, скончались трое. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.
Ижевск — 37 288
Игринский район — 2087
Воткинск — 4 176
Можга — 3 654
Красногорский район — 622
Увинский район — 2 733
Каракулинский район — 656
Завьяловский район — 2 825
Можгинский район — 1 090
Сарапул — 2 777
Селтинский район — 759
Глазов — 3 416
Дебесский район — 533
Воткинский район — 1 362
Балезинский район — 1 286
Кизнерский район — 709
Юкаменский район — 633
Вавожский район — 733
Кезский район — 451
Алнашский район — 1 043
Шарканский район — 1 235
Малопургинский район — 916
Киясовский район — 499
Сюмсинский район — 1 008
Сарапульский район — 757
Камбарский район — 843
Граховский район — 515
Ярский район — 498
Якшур-Бодьинский район — 985
Глазовский район — 626