Карта распространения коронавируса на 1 января 2022 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

1 января в Удмуртии выявили 52 случая коронавируса Фото: Архив КП

На утро 1 января в Удмуртии выявили 52 новых случая коронавируса. Выздоровели 198 человек, скончались трое. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.

Ижевск — 37 288

Игринский район — 2087

Воткинск — 4 176

Можга — 3 654

Красногорский район — 622

Увинский район — 2 733

Каракулинский район — 656

Завьяловский район — 2 825

Можгинский район — 1 090

Сарапул — 2 777

Селтинский район — 759

Глазов — 3 416

Дебесский район — 533

Воткинский район — 1 362

Балезинский район — 1 286

Кизнерский район — 709

Юкаменский район — 633

Вавожский район — 733

Кезский район — 451

Алнашский район — 1 043

Шарканский район — 1 235

Малопургинский район — 916

Киясовский район — 499

Сюмсинский район — 1 008

Сарапульский район — 757

Камбарский район — 843

Граховский район — 515

Ярский район — 498

Якшур-Бодьинский район — 985

Глазовский район — 626