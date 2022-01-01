52 случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 1 января 2022

Три человека скончались Фото: Амир Закиров

На утро 1 января в регионе зарегистрировали 52 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии в социальных сетях.

Заболели пятеро детей и восемь человек старше 65 лет. 7 842 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 163 в состоянии средней степени тяжести, 95 в тяжелом.

Диагноз подтвердился у 22 жителей Ижевска, 5 жителей Каракулинского района, 4 жителей Увинского района, 4 жителей Воткинска, 4 жителей Глазова, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском, Камбарском, Кезском, Малопургинском, Селтинском, Шарканском, Глазовском районах и Сарапуле.

Выздоровели 198 человек. Скончались трое. Женщинам было 59 лет и 83 года, мужчине — 64.

671 110 жителей региона сделали прививки. Из них 517 058 получили второй компонент. 115 717 вакцинировались «Спутником Лайт».

Всего в республике выявили 79 158 случаев коронавируса. 68 198 человек справились с болезнью, 3 420 скончались. Всего провели 2 272 815 исследований на инфекцию, из них за последние сутки 5 420.

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