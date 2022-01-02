В Удмуртии в ДТП погиб мужчина, пострадали женщина и двое детей

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГУ МЧС по УР

Сегодня, 2 января, около 18:55 на 12-м километре автодороги «Воткинск – Кельчино – граница Пермского края» в Воткинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, столкнулись автомобили «Hyundai Accent» (в салоне находились 5 человек, в том числе девочки 5 и 8 лет) и «Kia Sportage» (в салоне 4 человека, в том числе 7-летний мальчик).

Фото: ГУ МЧС по УР

«По предварительным данным в результате ДТП пострадали 4 человека,из них 2 ребенка. К сожалению, мужчина (пассажир легкового автомобиля «Hyundai Accent») скончался», - говорится в сообщении.

Пожарные-спасатели деблокировали пострадавших. Последствия ДТП ликвидировали 14 человек и 9 единиц техники, из них 2 человека и 1 единица техники от МЧС России.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

ОБНОВЛЕНО: Как уточнили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, в ДТП пострадали пассажиры Hyundai Accent - женщина 1989 года рождения и девочки 5 и 8 лет. Они получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

«Произошло столкновение автомобилей «Hyundai Accent», под управлением мужчины 1989 г.р., и «Kia Sportage», под управлением мужчины 1968 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Hyundai Accent» - мужчина 1988 г.р., получил смертельную травму.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие девочки перевозились в салоне автомобиля с нарушениями ПДД.

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