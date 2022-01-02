На расчистку улиц Ижевска от снега вывели 63 единицы техники

Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Фото: Олег Бекмеметьев

Сегодня, 2 января, на улицах Ижевска работают 63 единицы снегоуборочной техники. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, в первую очередь идет очитка основных магистралей и тротуаров.

«Ночью - по окончании снегопада - группировка техники усилится. Тракторы, фронтальные погрузчики, грейдеры переместятся в частный сектор и межквартальные проезды», - написал градоначальник.

Завтра в муниципалитете планируют увеличить количество дорожных рабочих. Их направят на расчистку остановок и пешеходных переходов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят воздержаться от дальних поездок.

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