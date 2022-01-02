Движение грузовиков по федеральной трассе М-7 в Удмуртии перекрыто из-за снегопада

По данным регионального Гидрометцентра, снегопад в Удмуртии продолжится и ночью. Фото: Ярослав Семенов

В Удмуртии из-за снегопада временно ограничено движение по федеральной трассе М-7 «Волга». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Фото: Ярослав Семенов

«С 20:00 2 января ограничивается движение транспорта по федеральной трассе М-7 «Волга» от границы с Пермским краем до границы с Татарстаном. Такие меры вводятся для грузового транспорта в связи с резким похолоданием и продолжительными снегопадами», - написал он.

Грузовикам запрещено ездить по М-7 до 01:00 3 января. В этот период будут усилены работы по расчистке трассы от снега.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, также из-за непогоды до 22:00 на вылет и прием воздушных судов закрыт ижевский аэропорт.

По данным регионального Гидрометцентра, снегопад в Удмуртии продолжится и ночью. Автомобилистов призывают к предельной внимательности и осторожности.

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