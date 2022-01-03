62 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии на утро 3 января

За сутки в Удмуртии зафиксировали три летальных случая Фото: pixabay.com

На утро 3 января в Удмуртии выявили еще 62 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб, выздоровели 160 жителей республики.

К сожалению, за сутки скончались три пациента. Женщине было 85 лет, мужчинам – 62, 67 лет.

Коронавирус нашли у 35 жителей Ижевска, четырех жителей Алнашского района и Воткинска, трех жителей Глазова, Игринского и Вавожского районов, двух жителей Юкаменского и Увинского районов. По одному случаю зарегистрировали в Завьяловском, Каракулинском, Малопургинском, Сюмсинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах.

На данный момент 7 639 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 160 переносят инфекцию в средней степени тяжести, 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Всего на 3 января в Удмуртии зарегистрировали 79 274 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 68 513 человека выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировали 3 425 летальных исходов.

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