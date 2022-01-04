300 человек приняло участие в Мандариновом забеге в Ижевске

В забеге приняли участие и дети и взрослые. Фото: Администрация города

3 января в парке Кирова прошел Мандариновый забег, в котором приняло участие 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Его участникам было предложено на выбор преодолеть три дистанции: в 1000, 5000 и 10 000 метров.

Самым ярким и многочисленным оказался детский забег на дистанцию 1000 метров. Деды Морозы, Снегурочки, Единороги, Тигры, Зайцы, Волки, Лисички, Феи, Пикачу и даже в образ Коронавируса приняли участие в марафоне и финишировали.

Юный участник забега в костюме. Фото: Администрация города

«Вот в первый раз решили принять участие в костюмированном забеге. Пришли почти всей семьей - дочка Анна, племянник Денис, невестка Олеся, еще вместе с нами моя подруга Эльвира с сыном Ярославом. Такая большая и дружная компания у нас», - поделилась ижевчанка Марина Глушкова.

Каждый из участников самого короткого забега ждал приз в виде «мандариновой медали» - оранжевого новогоднего фрукта.

Затем зрителям предстояло выбрать самый оригинальный костюм. Победу одержала ученица 7 класса ижевской школы № 80 Сафина Макарова. Ее Черно-оранжевый костюм ведьмочки покорил зрителей. За свой образ девочка получила целый ящик мандаринов.

Победительница конкурса костюмов Софина Макарова. Фото: Администрация города

Этот костюм мне купили буквально вчера, специально к Мандариновому забегу. Бежать в нем было не очень удобно, но оно того стоило, - поделилась впечатлениями победительница Сафина Макарова. - Главный приз - ящик мандаринов - разделю со своими одноклассниками и друзьями, которые бежали вместе со мной и поддерживали меня. Теперь пойдем на каток в парке - отметим победу.

Все участники костюмированного конкурса получили сладкие призы от организаторов мероприятия.

В костюмах были и взрослые и дети. Фото: Администрация города

Затем состоялись забеги на 5000 и 10000 метров. В них участвовали любителей легкой атлетики - начинающие спортсмены и ветераны спорта.

Игорь Николаев, представитель клуба любителей бега «Италмас» выбрал для себя дистанцию в 10 000 метров.

- Мы бегаем постоянно, участвуем во всех любительских забегах, которые проводят в Ижевске. А раньше и сам в течение 20 лет занимался организацией подобных соревнований. Это активный образ жизни, который дает силу, азарт, объединяет горожан, - говорит любитель бега. - Каждое третье воскресенье приходите на Центральный республиканский стадион «Зенит», мы там бегаем.

Победители забега получили в награду по ящику мандаринов. Фото: Администрация города

Победителями забега на 5000 метров стали ижевчане Егор Бочкарев и Виктория Вахрушева, на 10 000 метров - Денис Симонов и Надежда Кожевникова. Победители забега получили в награду по ящику мандаринов.

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