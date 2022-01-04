За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 56 человек

143 человека выздоровели. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что на утро 4 января в Удмуртии выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших 6 детей и 10 человека старше 65 лет. К сожалению, 3 человека скончалось.

7 551 человек находится в удовлетворительном состоянии, 162 - в состоянии средней степени тяжести, 93 – в тяжелом.

143 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 4 января в Удмуртии зарегистрирован 79 330 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 68 656 человек выздоровели. За время пандемии в регионе 3 428 летальных исходов.

Вакцинировано 671 110 жителей Удмуртии. Из них 517 058 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 115 717 человек.

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