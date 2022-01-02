Врача из Ижевска наградили орденом Пирогова

Орден Пирогова и медаль луки Крымского были учреждены в июне 2020 года. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении врачей и других медработников орденами и медалями «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Как сообщает IZHLIFE, среди награжденных медиков есть и представитель Удмуртии - заместитель главного врача Городской клинической больницы № 6 Ижевска Михаил Соловьев.

«Он удостоен ордена Пирогова», - пишет IZHLIFE.

Отмечается, что список награжденных состоит в основном из врачей Москвы и Московской области. 18 медиков награждены орденом Пирогова, 9 получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, еще 36 медиков — медали Луки Крымского.

Напомним, орден Пирогова и медаль луки Крымского были учреждены в июне 2020 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 1 января 2022 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

21 медика из Удмуртии наградили медалями Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом