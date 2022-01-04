Клава Кока зажгла на Центральной площади в Ижевске

Клава Кока поздравила ижевчан с Новым годом. Фото: Архив

3 января в Ижевске в рамках новогоднего фестиваля «Вместе теплее» прошла вечерняя программа «Мандариновый бум» (16+). Приглашенной звездой вечера стала кумир молодежи Клава Кока.

«Ижевск, с Новым годом! Мне очень понравились ваши ледовые скульптуры, мне кажется я попала в детство… Мне хочется пожелать каждому из вас, чтобы вы никогда не падали духом. И чтобы в этом году вы встретили человека, в котором нашли себя и были по-настоящему счастливыми», - поприветствовала певица со сцены жителей и гостей столицы. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

«Мне очень понравились ваши ледовые скульптуры, мне кажется я попала в детство»- поделилась исполнительница. Фото: Архив

В этот вечер певица исполнила свои главные хиты: «Покинула чат», «Нокаут», «Половина» и многие другие. А по традиции выступление звезды завершилось праздничным салютом.

Праздничный салют. Фото: Архив

По данным организаторов, на концерт знаменитой артистки пришли более 15 000 гостей. Зрители заняли ледовый городок и всю площадку между зданиями Правительства Удмуртии, Театра Оперы и Балета и гостиницы. Это рекордное количество участников вечерних мероприятий за семь дней новогоднего фестиваля в Ижевске.

На площади собралось рекордное количество человек. Фото: Архив

«Это было космически. Не знаю кого благодарить за этот подарок. Но такое количество людей я не видела очень давно. Надеюсь, что всем хватило места и энергетики Клавы. А как ее поддерживали фонариками телефоном и как подпевали песни! Это было очень круто! Лучший подарок на Новый год!», - поделилась своими эмоциями Евгения Сойнова.

Исполнительница исполнила свои главные хиты. Фото: Архив

«Мы слушали концерт на ступеньках Театра оперы и балета. Было очень круто наблюдать как ижевчане вместе с детьми танцуют вместе. А как была искренне певица. Одно дело смотреть ее выступления по телевизору, другое здесь, вместе с семьей, вместе со всем Ижевском», - рассказал Владислав Иванов.

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