Как перевозить и где можно оставить на передержку животных жителей Ижевска?

Есть несколько вариантов, с кем оставить питомца на время отпуска. Фото: pexels.com
Собрались в дальнюю поездку, но не знаете как поступить со своими домашними питомцами? Взять с собой или оставить на передержку? С этими вопросами сталкивались многие зоовладельцы. «Комсомолка» решила выяснить, как перевозить питомцев в самолетах и поездах, а также где разместить животное, если нет возможности взять с собой любимца.
ЗООГОСТИНИЦЫ
Первый вариант - отдать родным на время отдыха. Но что делать, если не получается? На этот случай вас выручит гостиница для животных. В столице Удмуртии есть, как минимум, три таких организации:
ЗООгостиница «Кот Федот»
Цены:
Кошки - 300 рублей/день.
Собаки - 400 рублей/день.
Птицы - 100 рублей/день.
Грызуны - 100 рублей/день.
Корм, лотки, наполнитель, миски, амуницию, любимые игрушки, лежанку вы должны принести с собой.
Пушистиков можно поместить в зоогостиницу. Фото: pexels.com
Зоогостиница «Большая медведица»
Цены:
Мелкие животные (грызуны, рептилии, домашние декоративные птицы - 300 рублей (за сутки)
Собаки весом 20-30 кг - 850 рублей (за сутки).
Собаки весом 10-20 кг - 750 рублей (за сутки).
Собаки весом до 10 кг - 650 рублей (за сутки).
Кошки и коты - 500 рублей (за сутки).
Зооцентр «Зверополис» Гостиница для кошек, собак и других домашних любимцев.
Узнать цены можно по номеру телефона: +7 909 053 97 37 или на сайте.
ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТАХ
Второй вариант - можно взять питомца с собой. Но у каждого транспорта есть свои особенности по перевозке.
В транспорте есть четкие правила перевозки животных.
Фото: Архив КП
Перевозки животных на борту самолетов
Домашние животные и птицы перевозятся по предварительному согласованию с перевозчиком. Их размещают в багажном отделении самолета.
Пассажир должен предоставить все необходимые документы на животного (справки, билеты, разрешение и тд.).
С согласия перевозчика, в салоне можно перевозить мелких домашних животных (собаки, кошки, птицы) весом до 8-ми килограмм вместе с клеткой. Исключение - собака-поводырь. Ей разрешено находиться в салоне самолета. Она должна иметь ошейник, намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, которого она сопровождает.
Пассажирам с животными будут предоставлены места в конце салона самолета.
Домашние животные должны находиться в контейнере (клетке) или в сумке-переноске. Контейнер (клетка), сумка-переноска с животными должны быть размещены у ног или на руках у пассажира.
Запрещено:
Перевозить животных в пассажирских салонах (кроме исключений).
Перевозить грызунов, земноводных и пресмыкающихся на борту.
Размещать контейнер (клетку), сумку-переноску с домашними животными на пассажирском кресле.
Оплата:
до 8 кг - перевозка в салоне и в багажном отделении самолета - 1500 рублей;
от 8 до 20 кг - перевозка в багажном отделении - 3700 рублей;
от 20 до 30 кг - перевозка в багажном отделении - 5600 рублей;
собака-проводник, сопровождающая пассажира, лишенного зрения, перевозится бесплатно сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа;
перевозка птиц оплачивается за фактическую массу птицы с клеткой по тарифу на перевозку сверхнормативного багажа.
Во время перевозки животное будет находится в багажном купе.
Фото: Амир Закиров
Перевозки животных в поездах
Если животное перевозится без сопровождения владельцев, его разместят в багажном купе поездов дальнего следования.
Оформить такую перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправителю необходимо заполнить заявление с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона отправителя и получателя и другой необходимой информации.
Стоимость услуги зависит от дальности поездки и составляет от 820 рублей и выше.
К перевозке в качестве грузобагажа допускаются следующие домашние (комнатные) прирученные животные:
мелкие домашние (комнатные) животные – кошки, собаки мелких пород;
мелкие грызуны – кролики декоративные, крысы серые декоративные, мыши домовые, свинки морские, хомяки, шиншиллы;
птицы;
мелкие неядовитые пресмыкающиеся – черепахи.
Во время поездки животное будет находиться в закрытой клетке в багажном купе. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.
При перевозке животного более суток кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки. Желательно, чтобы клетка (контейнер) оборудовалась поддоном, выдвигаемым без открывания клетки (контейнера). Санитарный режим внутри клетки (контейнера) поддерживается только в клетках (контейнерах), оборудованных выдвижным поддоном.
На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.
Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных.
Погрузку клетки в вагон осуществляет отправитель, а выгрузку из вагона – получатель.
Перевозка домашних животных по территории РФ осуществляется без предъявления ветеринарных документовФото:pexels.com
Если животное перевозится в сопровождении хозяина
Разрешено перевозить не более двух животных на одно место.
За перевозку в поездах дальнего следования мелких домашних может взиматься отдельная плата или требуется выкуп всего купе или общие вагоны с классом обслуживания.
При перевозке мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц их вы должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне.
Крупные собаки перевозятся в намордниках и с поводком. (критерием отнесения собаки к категории «крупной» или «мелкой» является возможность перевозки животного в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см).
Не допускаются к перевозке животные и птицы, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика.
Перевозка домашних (комнатных) животных по территории РФ осуществляется без предъявления ветеринарных документов.
Собаки-проводники размещаются в вагонах вместе с хозяином. Плата за перевозку собак-проводников не взимается и перевозочные документы не оформляются. Собака должна иметь ошейник, намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.
Разрешено перевозить в поездах следующих животных:
1. Собаки крупных пород (в намордниках и с поводком).
2. Приматы (в клетках, контейнерах): лемуры, лори, обезьяны мелкие.
3. Мелкие домашние (комнатные) животные (в клетках, контейнерах): кошки, собаки мелких пород.
4. Мелкие грызуны (в клетках, контейнерах): кролики декоративные, крысы серые декоративные, мыши домовые, свинки морские, хомяки, шиншиллы.
5. Птицы (в клетках).
6. Мелкие неядовитые пресмыкающиеся (в клетках, террариумах): игуаны, хамелеоны, черепахи красноухие, ящерицы.
7. Рыбы (в аквариумах): аквариумные.
Правила перевозки в поездах пригородного сообщения
В поездах пригородного сообщения разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на поводке и кошек под наблюдением их владельцев или сопровождающих.
В поездах перевозка крупных собак производится в намордниках и с поводком: в тамбуре поезда пригородного сообщения (не более двух собак на один вагон) – под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой стоимости их провоза.
За перевозку в поездах пригородного сообщения мелких домашних (комнатных) животных, собак и птиц взимается плата и осуществляется без предъявления ветеринарных документов.
Собаки-проводники размещаются в вагонах вместе с хозяином. Плата за перевозку собак-проводников не взимается и перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.
Позаботьтесь о своих питомцах заранее, чтобы в полном объеме насладиться отдыхом.
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