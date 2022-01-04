Гороскоп на 5 января 2022 года: Близнецов атакуют мысли, а Львы намерены выйти на охоту

Что приготовили для вас звезды? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овны, вы немного устали от суматохи праздничных дней. Звезды советуют вам немного отдохнуть и побыть в тишине наедине с собой.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, вы заряжаете всех своим позитивом. Если бы можно было вырабатывать энергию положительными эмоциями вам бы не было в этом равных.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, ваши мысли атакуют вас. Не позволяйте им испортить ваш планы. Настройте себя на самое лучшее и тогда все так и будет.

РАК

Раки, вы будете слишком рассеяны сегодня. Внимательнее проверяйте все электроприборы, выходя из дома.

ЛЕВ

Львы сегодня настоящие хищники и они намерены выйти на охоту за объектом своего воздыхания. Осторожно, не спугните ваше счастье.

ДЕВА

Девы, вас окутала ностальгия по прошлому. Прошлое это конечно хорошо, но не проморгайте настоящее и будущее. Оно вот-вот постучится в ваше окно или к вам в друзья.

ВЕСЫ

Весы, ваша семья скучает по вам. Не упустите возможность порадовать своих близких своим вниманием и заботой.

СКОРПИОН

Скорпионы, вас сегодня захотят украсть в настоящее мини-путешествие. Не забудьте камеру.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, если вы чувствуете малейшее недомогание, то лучше останьтесь сегодня дома и посмотрите фильмы или окунитесь в мир прекрасной книги.

КОЗЕРОГ

Козероги, вы сегодня будете настоящим генератором идей. Ваши друзья будут в восторге от ваших предложений, а от некоторых у них захватит дух.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, вам сегодня не следует лезть на рожон. Любой конфликт может закончиться скандалом. Постарайтесь обдумывать все свои действия и слова.

РЫБЫ

Рыбы, вы сегодня вздохнете с облегчением. То, что вас так долго мучило решиться как по- волшебству. Вы будете в восторге.

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